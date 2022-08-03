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Ekonomi

Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'da, "Mavi Vatan"daki görevi için hazırlıklar tamamlandı.

Mustafa Ünal Uysal   | 03.08.2022
Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı Abdülhamid Han olarak açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisinde çeşitli çalışmalar yapıldı.

Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bu süreç içerisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmalarının ardından göreve hazır hale getirilen sondaj gemisi, kırmızı-beyaza boyandı. Abdülhamid Han'ın bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.

Filonun en güçlü gemisi

Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi olacak.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

İhtişamıyla dikkati çeken Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan törenle görevine başlayacak.

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