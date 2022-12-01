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Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 12 milyon 600 bin varil azaldı.

Firdevs Yüksel   | 01.12.2022
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

İstanbul

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 12 milyon 600 bin varil azalarak 419 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 7 milyon 850 bin varil düşeceği yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 1 milyon 400 bin varil azalışla 389 milyon 100 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 800 bin varil arttı ve 213 milyon 800 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 27 bin varil azalışla 6 milyon 37 bin varile gerilerken, ihracatı günlük ortalama 706 bin varil artışla 4 milyon 948 bin varile yükseldi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 19-25 Kasım haftasında 3 bin varil azalarak 12 milyon 544 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Kasım 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 830 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 310 bin varil olması bekleniyor.

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