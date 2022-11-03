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Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 100 bin varil azaldı.

Firdevs Yüksel   | 03.11.2022
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

İstanbul

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 100 bin varil azalarak 436 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 6 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 900 bin varil azalışla 399 milyon 800 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 300 bin varil azalışla 206 milyon 600 bin varil oldu.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 25 bin varil artışla 6 milyon 205 bin varile yükselirken, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 204 bin varil azalışla 3 milyon 925 bin varile geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 22-28 Ekim haftasında 85 bin varil azalarak 12 milyon 346 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Ekim 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 750 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 360 bin varil olması bekleniyor.

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