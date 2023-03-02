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Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 200 bin varil arttı.

Zeynep Beyza Kılıç   | 02.03.2023
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

Ankara

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artarak 480 milyon 200 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 440 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları değişmedi ve 371 milyon 600 bin varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 900 bin varil azalışla 239 milyon 200 bin varile geriledi.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 118 bin varil azalışla 6 milyon 208 bin varile geriledi, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 1 milyon 32 bin varil artışla 5 milyon 629 bin varile çıktı.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 18 Şubat-24 Şubat haftasında 2 bin varil azalışla 12 milyon 745 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Şubat 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2023'te 12 milyon 490 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 650 bin varil olması bekleniyor.

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