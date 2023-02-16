Dolar
18.86
Euro
20.19
Altın
1,839.79
ETH/USDT
1,677.20
BTC/USDT
24,555.00
BIST 100
5,239.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan bir müteahhit, Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı
logo
Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 16 milyon 300 bin varil arttı.

Zeynep Beyza Kılıç   | 16.02.2023
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

Ankara

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 16 milyon 300 bin varil artarak 471 milyon 400 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 321 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmedi ve 371 milyon 600 bin varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 300 bin varil arttı ve toplamda 241 milyon 900 bin varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 826 bin varil azalışla 6 milyon 232 bin varile gerilerken, ham petrol ihracatı günlük ortalama 246 bin varil artışla 3 milyon 146 bin varile çıktı.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 4 Şubat-10 Şubat haftasında 4 bin varil artışla 12 milyon 756 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Şubat 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2023'te 12 milyon 490 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 650 bin varil olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İnternet haber sitelerinin resmi ilan fiyat tarifesi belirlendi
Muş Valiliği koordinesindeki ekipler, Nurhak ilçesindeki depremzedeler için çadır kent kurdu
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralılardan 6 bin 366'sı taburcu edildi
Adana'da depremlerde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Depremin 207. saatinde enkazdan çıkarılan Berat kendisini kurtaran ekipten kuru fasulye istedi

Benzer haberler

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

IEA, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü yukarı yönlü revize etti

OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü yukarı yönlü revize etti

BAE Enerji Bakanı'na göre petrol sektörü 2023'te önemli sıkıntılar yaşayabilir: Yeni yatırımlar yapılmalı

BAE Enerji Bakanı'na göre petrol sektörü 2023'te önemli sıkıntılar yaşayabilir: Yeni yatırımlar yapılmalı
Rusya petrolünün yüzde 80'inden fazlasını dost ülkelere satmayı planlıyor

Rusya petrolünün yüzde 80'inden fazlasını dost ülkelere satmayı planlıyor
AB'nin Rus petrol ürünlerine ambargo ve tavan fiyat uygulaması yürürlüğe girdi

AB'nin Rus petrol ürünlerine ambargo ve tavan fiyat uygulaması yürürlüğe girdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet