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Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 10 milyon 200 bin varil arttı.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 15.12.2022
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

Ankara

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 10 milyon 200 bin varil artarak 424 milyon 100 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 913 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları 4 milyon 700 bin varil azalışla 383 milyon 300 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 4 milyon 500 bin varil arttı ve 223 milyon 600 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 855 bin varil artışla 6 milyon 867 bin varile, ihracatı günlük ortalama 886 bin varil artışla 4 milyon 316 bin varile ulaştı.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 3-9 Aralık haftasında 107 bin varil azalarak 12 milyon 543 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Aralık 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 870 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 340 bin varil olması bekleniyor.

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