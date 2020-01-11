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Ekonomi

ABD'li yenilenebilir yakıt devinden Türkiye'ye 200 milyon dolarlık yatırım

Küresel doğal gaz piyasasının önde gelen yakıt üreticisi ABD'li yenilenebilir yakıt devi Taronis Technologies, Türkiye'de gazlaştırma ünitesi üretecek.

Övünç Kutlu   | 11.01.2020
ABD'li yenilenebilir yakıt devinden Türkiye'ye 200 milyon dolarlık yatırım

Ankara

ABD'li yenilenebilir yakıt devi Taronis Technologies, Türkiye'de gazlaştırma ünitesi üretecek.

Küresel doğal gaz piyasasının önde gelen yenilenebilir yakıt üreticilerinden Taronis Technologiesten yapılan açıklamada, Türkiye'de tesis kurulacağı bildirildi.

200 milyon dolar yatırımla kurulacak tesiste 300KW'lık gazlaştırma ünitelerinin üretileceği ifade edildi.

Açıklamada, Ankara merkezli Taronis Fuels Turkey Gaz Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin (Taronis Turkey) kurulum sürecinin hukuki olarak tamamlandığı bilgisi verildi.

Üretimde kullanılacak tüm ekipmanların Türkiye'den temin edileceği belirtildi.

Taronis Technologies Üst Yöneticisi Mahoney: Türkiye'nin stratejik konumu, hem Avrupa hem Asya pazarlarına rekabetçi bir erişim sağlıyor

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Taronis Technologies Üst Yöneticisi Scott Mahoney, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, Avrupa'nın en can alıcı noktasında, kıtanın eski İpek Yolu ticaret rotasıyla buluştuğu stratejik konumu, hem Avrupa hem Asya pazarlarına rekabetçi bir erişim sağlıyor. Bu durum, komşu ülkelere daha fazla gazlaştırma ünitesi satışını ve dünya genelinde sürdürülebilir yakıtların yükselişini ivmelendirmeye çalışırken Taronis'in verimli pazarlara erişimini sağlayacak."

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