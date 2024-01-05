Dolar
29.84
Euro
32.65
Altın
2,042.72
ETH/USDT
2,226.00
BTC/USDT
43,459.00
BIST 100
7,628.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'li yatırım yönetimi şirketi PIMCO'dan Türk varlıklarına ilgi

PIMCO Genel Müdürü Dhawan, harcamaları dizginlemek ve enflasyonu kontrol altına almak amacıyla mali koşulların sıkılaştırılması nedeniyle başta yerel para cinsinden varlıklar olmak üzere Türk varlıkları konusunda olumlu olduklarını söyledi.

Dilara Zengin Okay  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
ABD'li yatırım yönetimi şirketi PIMCO'dan Türk varlıklarına ilgi

Washington

ABD'li yatırım yönetimi şirketi PIMCO Genel Müdürü ve Gelişmekte Olan Piyasalar Küresel Başkanı Pramol Dhawan, harcamaları dizginlemek ve enflasyonu kontrol altına almak amacıyla mali koşulların sıkılaştırılması nedeniyle başta yerel para cinsinden varlıklar olmak üzere Türk varlıkları konusunda olumlu olduklarını söyledi.

Dhawan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin Türk varlıklarına yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pramol Dhawan, "Harcamaları dizginlemek ve enflasyonu kontrol altına almak amacıyla mali koşulların sıkılaştırılması ve varlık fiyatlarını bozan düzenlemelerin kademeli olarak giderilmesi nedeniyle başta yerel para cinsinden varlıklar olmak üzere Türk varlıkları konusunda olumluyuz." dedi.

Döviz kuru değişimlerinin enflasyon üzerinde etkisinin yüksek olması, güçlü iç talep ve yüksek seviyedeki dolarizasyon göz önüne alındığında, enflasyonun hedef seviyelere indirilebilmesi için dövizin reel olarak değerleneceği bir dönem ile sıkı maliye politikasının gerekli olduğuna inandıklarını belirten Dhawan, koordineli politika çerçevesinin bazı faydalarının ortaya çıktığını şimdiden görmeye başladıklarını aktardı.

Dhawan, "Ayrıca aralık ayında merkez bankası döviz rezervlerinin yeniden artırılmasında da önemli ilerleme kaydedildiğini ve bunun bizim ve diğer yatırımcıların temel endişelerinden birini giderdiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Bursa'da tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağındaki bir kişi yaralandı
İskenderun'da sağanak ve lodos yaşamı olumsuz etkiledi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması tamamlandı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İstanbul'a geldi

Benzer haberler

ABD'li yatırım yönetimi şirketi PIMCO'dan Türk varlıklarına ilgi

ABD'li yatırım yönetimi şirketi PIMCO'dan Türk varlıklarına ilgi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet