Dolar
19.17
Euro
20.91
Altın
1,981.61
ETH/USDT
1,783.10
BTC/USDT
27,968.00
BIST 100
4,896.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'li banka Wells Fargo'ya 97,8 milyon dolar ceza kesildi

ABD Merkez Bankası (Fed) ile Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Wells Fargo'ya yaptırım riskinin yetersiz gözetimi nedeniyle 97,8 milyon dolar para cezası verdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
ABD'li banka Wells Fargo'ya 97,8 milyon dolar ceza kesildi

New York

Fed, yaptırım uyum risklerinin geçmişteki yetersiz gözetimine dair Wells Fargo'ya verdiği cezaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Wells Fargo'ya güvenli veya sağlam olmayan uygulamaları nedeniyle 67,8 milyon dolar para cezası verildiği bildirildi.

Wells Fargo'nun yetersiz gözetiminin, bankanın 2010-2015 yıllarında yaklaşık 532 milyon dolarlık yasaklanmış işlemi gerçekleştirmek üzere yabancı bir bankaya platform sağlayarak ABD yaptırım düzenlemelerinin ihlal edilmesine imkan tanıdığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu ihlaller için Wells Fargo'ya OFAC tarafından uygulananla toplam cezanın 97,8 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mardin’de depremzede çocuklara yönelik ramazan şenliği düzenlendi
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Adana'da 5 yaşındaki depremzede çocuğu ziyaret etti
Denizli'de tur midibüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanlığı görevine seçilen Koshanov'u tebrik etti

Benzer haberler

ABD'li banka Wells Fargo'ya 97,8 milyon dolar ceza kesildi

ABD'li banka Wells Fargo'ya 97,8 milyon dolar ceza kesildi

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Fed yetkilisi bankanın güçlü bankacılık düzenlemelerine ihtiyacı değerlendirdiğini söyledi

Küresel piyasalarda temkinli seyir devam ediyor

Küresel piyasalarda temkinli seyir devam ediyor
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
Küresel piyasalar Fed haftasını pozitif tamamladı

Küresel piyasalar Fed haftasını pozitif tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet