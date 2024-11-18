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Ekonomi

AB'den eylülde 9,6 milyar avro dış ticaret fazlası

Avrupa Birliği (AB), eylül ayında 9,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Ata Ufuk Şeker  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
AB'den eylülde 9,6 milyar avro dış ticaret fazlası

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artarak 212,6 milyar avro, ithalatı ise yüzde 0,3 azalarak 203 milyar avro oldu. AB, söz konusu ayda 9,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nde ihracat eylülde 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,6 artışla 237,8 milyar avro, ithalat ise yüzde 0,6 düşüşle 225,3 milyar avro olarak gerçekleşti. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası eylülde 12,5 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 45,6 milyar avro ile ABD, 28,5 milyar avro ile İngiltere, 17 milyar avro ile Çin, 16,3 milyar avro ile İsviçre ve 9,1 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 47,5 milyar avro ile Çin, 27,2 milyar avro ile ABD, 13,1 milyar avro ile İngiltere, 11,3 milyar avro ile İsviçre, 7,9 milyar avro ile Türkiye ve 7,7 milyar avro ile Norveç oldu.

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