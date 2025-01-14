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Ekonomi

AB'den ABD'nin çip ihraç sınırlama kararına tepki

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin yapay zeka için kullanılan gelişmiş çiplerin ihracatını bazı Birlik ülkeleri için de kısıtlayan kararına tepki gösterdi.

Ata Ufuk Şeker  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
AB'den ABD'nin çip ihraç sınırlama kararına tepki

Brüksel

AB Komisyonunun Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen ve AB Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD yönetiminin yapay zeka için kullanılan gelişmiş çiplerin ihracatını sıkılaştırılmaya yönelik yeni düzenlemesi hakkında ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "ABD'nin bazı AB üyesi ülkelere ve şirketlerine gelişmiş yapay zeka çipi ihracatına erişimi kısıtlayan önlemlerinden endişeliyiz." ifadesi kullanıldı.

AB'nin herhangi bir sınırlama olmaksızın gelişmiş yapay zeka çipleri satın almasının ekonomik ve güvenlik açılarından ABD'nin çıkarına olduğu belirtilen açıklamada, AB'nin ABD ile özellikle güvenlik alanında yakın işbirliği yaptığı anımsatıldı.

Açıklamada, AB ülkelerinin ABD için bir güvenlik riski olmadığı ve ekonomik fırsatlar sunduğu bildirildi.

AB tarafının endişelerini mevcut ABD yönetimiyle paylaştığı kaydedilen açıklamada, bu konuda yeni ABD yönetimiyle yapıcı bir şekilde iletişim kurulmaya çalışılacağı, yapay zeka teknolojisi ve süper bilgisayarlar konusunda güvenli bir transatlantik tedarik zinciri kurulabileceği belirtildi.

ABD, dün yapay zeka çiplerinin ihracatına ilişkin yeni düzenleme duyurmuştu.

Bu kapsamda Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, İspanya, İsveç, Tayvan ve Birleşik Krallık olmak üzere 18 müttefik ve ortak ülkeye yönelik çip satışlarına herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağı, diğer ülkelere ise sınırlandırma getirileceği açıklanmıştı.

Düzenleme ile listede yer almayan çok sayıda AB ülkesinin ABD'den satın alabilecekleri yapay zeka çiplerinin sayısına sınırlamalar getirilmesi söz konusu olacak.

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