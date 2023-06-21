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Ekonomi

AB'de yeni otomobil satışları mayısta arttı

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, geçen ay yüzde 18,5 artarak 938 bin 950'ye ulaştı.

Ata Ufuk Şeker  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
AB'de yeni otomobil satışları mayısta arttı

Brüksel

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin mayıs ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 18,5 yükselerek 938 bin 950 olarak tespit edildi.

Birlik üyesi ülkelerde yeni araç tescilleri, Ocak-Mayıs 2023'te ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 4 milyon 393 bin 951'e yükseldi.

Mayıs ayında AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerin yüzde 36,5'i benzinli, yüzde 25'i hibrit, yüzde 14,3'ü dizel, yüzde 13,8'i tam elektrikli, yüzde 7,4'ü fişli hibrit ve yüzde 3’ü de diğer yakıtlardan oluştu.

AB ülkelerinde elektrikli otomobil satışları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70,9 yükselerek 129 bin 847'ye ulaştı.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları mayısta geçen yılın aynı dönemine göre İtalya'da yüzde 23,1, Almanya’da 19,2 ve Fransa'da yüzde 14,8 arttı.

Birlik üyesi 27 ülke arasında mayıs ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 246 bin 966, İtalya’da 149 bin 373, Fransa'da 145 bin 536 ve İspanya'da 92 bin 25 yeni otomobil tescil edildi.

Üreticilere göre, mayıs ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 243 bin 13 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araç satışlarında VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu 170 bin 296 otomobil sattı.

Renault Grubu 104 bin 89 yeni otomobille üçüncü, Hyundai Grubu ise 78 bin 473 adetle dördüncü sırada yer aldı.

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