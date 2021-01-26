Euro
8.96
Dolar
7.39
BIST 100
1,538.39
Altın
1,854.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AB'de ticari araç satışları 2020'de yüzde 18,9 azaldı

Avrupa Birliği ticari araç pazarında toplam satışlar, kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle 400 binden fazla geriledi.

Ata Ufuk Şeker   | 26.01.2021
AB'de ticari araç satışları 2020'de yüzde 18,9 azaldı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 18,9 geriledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinde 2020 yılına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni ticari araç tescilleri 2020'de önceki yıla kıyasla yüzde 18,9 azalarak 1 milyon 716 bin 73 seviyesine düştü. Böylece 2019 yılında 2 milyon 117 bin 106 olan ticari araç satışları, 2020'de salgınla mücadele için uygulanan kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle 400 binden fazla geriledi.

AB ülkeleri arasında ticari araç satışları 2020'de önceki yıla göre Litvanya'da yüzde 39,1, İsveç'te yüzde 38,8, Slovenya'da yüzde 31, Slovakya'da yüzde 30, Estonya'da yüzde 28,9 ve Portekiz'de yüzde 28,3 geriledi.

Söz konusu düşüş, Almanya'da yüzde 14,8, Fransa'da yüzde 16,9, İtalya'da yüzde 15,1, İspanya'da yüzde 26,1 ve Hollanda'da yüzde 22,8 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, AB'de yeni ticari araç satışları, aralıkta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4,2 azalarak 170 bin 122'ye indi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti
Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa: Aşı milliyetçiliği tüm dünyayı tehlikeye atıyor
Kovid-19'u yenen KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı: Hastalar için geceler sabah olmuyordu, çok zor geçiyordu
Kovid-19 ağır hasta sayısı yaklaşık 3 ay sonra 2 binin altına indi
AB üyesi 27 ülkede ilk bir ayda sadece 9 milyon doz aşı yapıldı

Benzer haberler

AB'de ticari araç satışları 2020'de yüzde 18,9 azaldı

AB'de ticari araç satışları 2020'de yüzde 18,9 azaldı

Macaristan Kovid-19 aşı tedarik sürecinde AB'den farklı yol izliyor

Japonya, Hint-Pasifik'teki zorluklara karşı AB ile iş birliği hedefliyor

AB'den aşı teslimatını geciktiren AstraZeneca'ya tepki

AB'den aşı teslimatını geciktiren AstraZeneca'ya tepki
AB, Türkiye ile olumlu ivmeyi devam ettirmek istiyor

AB, Türkiye ile olumlu ivmeyi devam ettirmek istiyor
AB'den iç ve dış seyahatleri zorlaştırma adımı

AB'den iç ve dış seyahatleri zorlaştırma adımı