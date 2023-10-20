Dolar
28.02
Euro
29.70
Altın
1,982.99
ETH/USDT
1,619.50
BTC/USDT
29,952.00
BIST 100
7,606.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Ekonomi

AB'de otomobil satışları 14 aydır artıyor

Eylülde satılan yeni otomobillerin yüzde 34,1 benzinli, 27,3’ü hibrit, 12,7’si dizel, 14,8'i tam elektrikli, 8,2’si fişli hibrit ve yüzde 2,8'i diğer yakıtlardan oluştu.

Bahattin Gönültaş  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
AB'de otomobil satışları 14 aydır artıyor

Berlin

Avrupa Birliği’nde (AB) toplam otomobil satışları eylülde yıllık yüzde 9,2 artarak art arda artışını 14'üncü aya taşıdı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin eylül ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 9,2 yükselerek 861 bin 62 olarak belirlendi. Böylece, Avrupa otomobil pazarı tedarik zinciri sorunlarını aşarken, AB ülkelerinde otomobil satışları son 14 ay boyunca artışını sürdürdü.

Yakıt tiplerine bakıldığında benzinli araçlar eylül ayında da popülerliğini sürdürdü.

Eylülde AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerin yüzde 34,1 benzinli, 27,3’ü hibrit, 12,7’si dizel, 14,8'i tam elektrikli, 8,2’si fişli hibrit ve yüzde 2,8'i diğer yakıtlardan oluştu.

Geçen yıl yüzde 15,9 paya sahip olan dizel araçların payının eylülde yüzde 12,7'ye düşmesi dikkati çekti.

Elektrikli otomobil satışları eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,3 yükselerek 127 bin 149'a ulaştı.

Otomobil satışlarında eylülde Macaristan hariç tüm pazarlarda yıl başından bu yana artış kaydedildi. Otomobil satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre Fransa'da yüzde 15,9, Almanya'da 14,5, İspanya'da 18,5 ve İtalya'da yüzde 20,5 arttı.

Öte yandan, birlik üyesi ülkelerde yeni araç tescilleri, Ocak-Eylül 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artarak 8 milyona yükseldi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisizleştirildi
Bakan Uraloğlu: Filistin’in özgürlüğü bizim için bir dava niteliğindedir
Türk F-16'ları Azerbaycan'da
Adalet Bakanı Tunç: Hukuk fakültesinden mezun olanlara avukat, hakim ve savcı olabilmeleri için ön eleme sınavı getirdik
Olası İstanbul depremi Marmara'da tsunamiye neden olabilir

Benzer haberler

AB'de otomobil satışları 14 aydır artıyor

AB'de otomobil satışları 14 aydır artıyor

Elektrikli araçlar "kasko ve sigortada" da öne çıkıyor

Arap ülkelerinin Brüksel'deki Büyükelçileri, AB'yi İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı

AB, X'ten sonra Meta ve TikTok'un da içerik kurallarına uyumunu soruşturuyor

AB, X'ten sonra Meta ve TikTok'un da içerik kurallarına uyumunu soruşturuyor
AB ülkelerinin içişleri bakanları Şengen bölgesinin güvenliğini güçlendirmeyi görüşüyor

AB ülkelerinin içişleri bakanları Şengen bölgesinin güvenliğini güçlendirmeyi görüşüyor
AB "vize serbestisi" politikasını sertleştiriyor

AB "vize serbestisi" politikasını sertleştiriyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet