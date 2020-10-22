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Ekonomi

AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) kamu borcunun GSYH'ye oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya devam ettiği 2020'nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artarak yüzde 87,8 oldu.

Ata Ufuk Şeker   | 22.10.2020
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı arttı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı ikinci çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini yayımladı. 

Buna göre, 27 üyeli AB'de 2020 birinci çeyrekte yüzde 79,4 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 87,8'e çıktı.

Avro Bölgesi'nde ise kamu borcunun GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 86,3'ten yüzde 95,1'e yükseldi.

Söz konusu oran 2019 birinci çeyrekte AB'de yüzde 79,7, Avro Bölgesi'nde yüzde 86,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Kamu borç oranı en yüksek Yunanistan

AB üyesi ülkeler arasında yılın ikinci çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 187,4 ile Yunanistan olarak belirlendi. Yunanistan'ı, yüzde 149,4 ile İtalya, yüzde 126,1 ile Portekiz, yüzde 115,3 ile Belçika ve yüzde 114,1 ile Fransa izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 18,5 ile Estonya, yüzde 21,3 ile Bulgaristan ve yüzde 23,8 ile Lüksemburg oldu.

Bütçe açığının GSYH'ye oranı yükseldi

AB'de 2020'nin birinci çeyreğinde yüzde 2,6 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 11,4 seviyesine yükseldi.

Avro Bölgesi'nde bütçe açığının GSYH'ye oranı aynı dönemde yüzde 2,5'ten yüzde 11,6'ya çıktı.

Böylece AB üyesi ülkeler, 2020 yılı ikinci çeyreğinde 2002 yılından beri hesaplanan istatistiklerde çeyrek bazda en yüksek bütçe açıklarını verdi.

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