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Ekonomi

AB'de hava yolu yolcu sayısı 2021'de yüzde 35 arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 yükseldi.

Ata Ufuk Şeker   | 07.12.2022
AB'de hava yolu yolcu sayısı 2021'de yüzde 35 arttı

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 27 ülkede 2021 yılında hava yolu seyahatlerine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, 2020 yılında Kovid-19 salgından ciddi biçimde etkilenen havacılık sektörü geçen yıl toparlanmaya başladı.

AB ülkelerinde hava yolu yolcu sayısı 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 artarak 373 milyona çıktı.

Öte yandan, AB ülkelerinde salgın öncesindeki dönem olan 2019'da hava yolu yolcu sayısı 1 milyarın üzerinde bulunuyordu.

Geçen yılki artışa rağmen hava yolu sektörü eski seviyesine ulaşamadı.

Söz konusu seyahatlerin yüzde 39'u AB dışına, yüzde 38'i AB ülkeleri arasında ve yüzde 23'ü de AB ülkelerin iç hatlarında yapıldı.

Hava yoluculukları sayısında en hızlı artış yüzde 129 ile Hırvatistan'da, yüzde 105 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ve yüzde 86 ile Yunanistan'da gerçekleşti.

Bu dönemde AB ülkelerinde en fazla hava yolculuğu 26,2 milyonla Paris CDG, 25,5 milyonla Amsterdam, 24,8 milyonla Frankfurt ve 23,2 milyonla Madrid havalimanından yapıldı.

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