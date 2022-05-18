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Ekonomi

AB'de enflasyon nisanda 8,1'e ulaştı

Avrupa Birliği'nde (AB), nisanda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8,1'e yükseldi.

Ata Ufuk Şeker   | 18.05.2022
AB'de enflasyon nisanda 8,1'e ulaştı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde martta yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, nisanda da aynı seviyeyi korudu.

AB'de ise mart ayında yüzde 7,8 olan yıllık enflasyon nisanda yüzde 8,1 olarak tespit edildi.

Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın nisan ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 1,6, AB'de ise yüzde 2 seviyesinde idi.

Avro Bölgesi enflasyon kayıtları 1997 yılından itibaren tutulmaya başlandı. Böylece, Avro Bölgesi'nde mart ayındaki gibi nisan ayında da enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyede ölçüldü.

Nisan ayında, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkıyı yüzde 3,7 ile enerji ürünleri verdi.

Enerjiyi, yüzde 1,38 ile hizmetler, yüzde 1,35 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 1,02 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon, nisan ayında Almanya'da yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 5,4, İspanya'da yüzde 8,3, İtalya'da yüzde 6,3, Hollanda'da yüzde 11,2, Belçika'da yüzde 9,3, Çekya'da yüzde 13,2 Litvanya'da yüzde 16,6 ve, Estonya'da yüzde 19,1 olarak belirlendi.

Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde seyrediyor.

Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları da rahatsız ediyor.

Avrupa'da temel gıda ve enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyatlardaki yükseliş dikkati çekiyor.

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