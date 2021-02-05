ABD'den yola çıkan LNG gemisi 8 Şubat'ta Türkiye'ye ulaşacak
ABD'nin Freeport Limanı'ndan yola çıkan "LNG Abalamabie" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 8 Şubat'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Ankara
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 24 Ocak'ta ABD'den ayrılan LNG gemisi İspanya açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 170 bin metreküp kapasiteli geminin, 8 Şubat'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bermuda bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.