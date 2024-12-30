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Ekonomi

ABD'den Ukrayna'ya 3,4 milyar dolarlık bütçe yardımı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik 3,4 milyar dolarlık doğrudan bütçe desteği sağladığını açıkladı.

Dilara Zengin Okay  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
ABD'den Ukrayna'ya 3,4 milyar dolarlık bütçe yardımı

Washington

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'ya yönelik doğrudan bütçe desteğinin Rusya'nın Ukraynalı sivillere ve kritik altyapıya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde geldiğini aktardı.

ABD ve müttefiklerinin ekonomik yardımının Ukrayna için hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Yellen, "ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde sağlanan bu 3,4 milyar dolarlık yardım, iki partili Ukrayna Güvenlik Ek Ödenek Yasası kapsamında tahsis edilen fonların son ödemesini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Yellen, doğrudan bütçe desteğinin, kolluk kuvvetlerini güçlendirme, devlet kurumlarının şeffaflığını ve verimliliğini artırma ile yolsuzlukla mücadele kurallarını ve prosedürlerini güçlendirmeye yönelik reformlara bağlı olmaya devam ettiğini kaydetti.

Ukrayna'nın başarısının Amerika'nın temel ulusal çıkarı olduğunu vurgulayan Yellen, Amerika'nın, Ukrayna'ya sağladığı güvenlik yardımını ve Hazine'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını daha da sıkılaştırmasıyla Ukrayna'nın adil bir barışa ulaşmasını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

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