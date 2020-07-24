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Ekonomi

ABD'de yeni konut satışları 13 yılın en yüksek seviyesinde

ABD'de yeni konut satışları, haziranda aylık yüzde 13,8 artışla 776 bine yükseldi ve Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti.

Dilara Zengin   | 24.07.2020
ABD'de yeni konut satışları 13 yılın en yüksek seviyesinde

Washington

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 113,8 arttı. ABD'de bu dönemde 776 bin yeni konut satıldı.

Ekonomik normalleşme ve düşük faiz oranlarının etkisiyle mayısta yakaladığı toparlanma eğilimini sürdüren yeni konut satışlarına ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 4 artışla 700 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Yeni konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,9 arttı.

Ayrıca, mayıs ayına ilişkin yeni konut satış rakamları, 676 binden 682 bine revize edildi.

ABD'de haziran ayında satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 5,6 artışla 329 bin 200 dolara yükseldi.

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