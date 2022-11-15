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Ekonomi

ABD'de üretici fiyatları ekimde beklenenden az arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Bahattin Gönültaş   | 15.11.2022
ABD'de üretici fiyatları ekimde beklenenden az arttı

Berlin
ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Piyasa beklentilerinin altında kalan verinin bu dönemde yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. ÜFE, eylülde yüzde 0,4'lik artış kaydetmişti.

Üretici fiyatları, ekimde yıllık bazda ise yüzde 8 artış kaydetti.

Önceki aya kıyasla yavaşlama göstererek beklentilerin altında gerçekleşen üretici enflasyonunun bu dönemde yüzde 8,3’ye gerilemesi öngörülüyordu. Üretici enflasyonu, eylülde ise yıllık yüzde 8,5 olmuştu.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ekimde önceki aya kıyasla değişmezken ve yıllık bazda yüzde 6,7’ye geriledi. Ekimde piyasa beklentilerin altında kalan çekirdek ÜFE, eylülde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 7,2 artmıştı.

Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor. Ekimdeki söz konusu düşüş ABD'de enflasyonist baskıların azalmaya başladığına işaret olarak değerlendirildi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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