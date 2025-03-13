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Ekonomi

ABD'de üretici enflasyonu şubatta değişmedi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 3,2 ile beklentilerin altında arttı.

Dilara Zengin Okay  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
ABD'de üretici enflasyonu şubatta değişmedi

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE şubatta bir önceki aya kıyasla değişmedi.

Bu dönemde yüzde 0,3 artması beklenen ÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,6 artmıştı.

Üretici fiyatları şubatta yıllık bazda ise yüzde 3,2 arttı. Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun şubatta yıllık bazda yüzde 3,3 olması yönündeydi. ÜFE'deki yıllık artış, ocak ayında yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de şubatta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı.

Söz konusu dönemde çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,6 olması tahmin ediliyordu.

Çekirdek ÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 3,8 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

İşsizlik maaşı başvuruları azaldı

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 226 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 221 binden 222 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 1500 kişi artarak 226 bine çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 1 Mart ile biten haftada 27 bin azalışla 1 milyon 870 bine indi.

Analistler, iş gücü piyasasının, Başkan Donald Trump'ın ticaret politikası ve federal hükümetteki istihdam ile finansman kesintilerine yönelik belirsizliklere rağmen direncini koruduğunu ifade etti.

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