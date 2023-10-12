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Ekonomi

ABD'de TÜFE eylülde beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
ABD'de TÜFE eylülde beklentilerin üzerinde gerçekleşti

New York

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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