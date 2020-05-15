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Ekonomi

ABD'de sanayi üretimi nisanda rekor seviyede düştü

ABD'de sanayi üretimi, Kovid-19 salgının etkisiyle, nisanda aylık yüzde 11,2 azalarak endeksin 101 yıllık tarihindeki en yüksek aylık düşüşü gösterdi.

Dilara Zengin   | 15.05.2020
ABD'de sanayi üretimi nisanda rekor seviyede düştü

Washington

ABD'de sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, nisanda aylık yüzde 11,2 azalarak rekor seviyede düşüş kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 11,2 azaldı.

Endeksin 101 yıllık tarihindeki en yüksek aylık düşüşü gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 11,5 azalması yönündeydi.

Sanayi üretiminin nisanda rekor düşüş kaydetmesinde, Kovid-19 salgını nedeniyle birçok üretim tesisinin faaliyetlerini yavaşlatması ya da geçici olarak durdurması etkili oldu.

İmalat sanayi üretimi nisanda aylık yüzde 13,7 azalarak tüm zamanların en yüksek düşüşünü kaydetti. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, imalat sanayi üretiminin nisanda yüzde 13 azalacağı yönündeydi.

Kapasite kullanım oranı ise nisanda 8,3 puan azalışla yüzde 64,9'a geriledi. Kapasite kullanım oranının nisan ayında yüzde 64 olması bekleniyordu.

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