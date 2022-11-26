Dolar
18.63
Euro
19.40
Altın
1,754.87
ETH/USDT
1,204.90
BTC/USDT
16,519.00
BIST 100
4,874.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.

Zeynep Beyza Kılıç   | 26.11.2022
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Ankara

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Kasım haftasında önceki haftaya kıyasla 4 artışla 627'ye yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 160 adet artış gösterdi.

Perşembe gününü 85,34 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 83,66 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 76,48 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 77,95 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 16 kişi gözaltına alındı
74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturmanın 79’u tamamlandı
Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Düzce'de 181 yapının ağır hasarlı olduğu belirlendi

Benzer haberler

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı kısmen durdu

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus petrolüne tavan fiyat uygulanırsa üretimi azaltabiliriz

Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı durdu

Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı durdu
OPEC'e göre küresel petrol üretimi ekimde arttı

OPEC'e göre küresel petrol üretimi ekimde arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet