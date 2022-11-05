ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet arttı.
Ankara
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 29 Ekim-4 Kasım haftasında önceki haftaya kıyasla 3 adet artışla 613'e yükseldi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 163 adet artış gösterdi.
Perşembe gününü 94,67 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 98,57 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 92,61 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 88,17 dolar seviyesinde tamamlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.