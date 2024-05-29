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Ekonomi

ABD'de mortgage faizleri geçen hafta yükseldi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,05'e çıktı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
ABD'de mortgage faizleri geçen hafta yükseldi

New York

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 24 Mayıs ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 5,7 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 14 azalış gösterdi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,01'den yüzde 7,05'e yükseldi. Aynı dönemde, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,42'den yüzde 6,66'ya çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, konut kredisi faiz oranlarının dört haftadan sonra ilk kez arttığına işaret ederek hem satın alma hem de yeniden finansman başvurularının düşmesiyle genel faaliyetin mart ayı başından bu yana en düşük seviyesine indiğini kaydetti.

Mevcut satılık evlerin sayısının sınırlı olmaya devam ettiğini vurgulayan Kan, birçok alıcının kendi fiyat aralığında ihtiyaçlarını karşılayan ilanlar bulmakta zorlandığını ifade etti.

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