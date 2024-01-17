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Ekonomi

ABD'de mortgage faizleri düşerken başvurular arttı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranının yüzde 6,75'e gerilemesiyle mortgage başvuruları yüzde 10,4'lük artış kaydetti.

Dilara Zengin Okay  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
ABD'de mortgage faizleri düşerken başvurular arttı

Washington

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 12 Ocak ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini yayımladı.

Buna göre mortgage başvuruları, geçen hafta bir önceki haftaya oranla yüzde 10,4 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 9 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 11'lik artış kaydetti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,81'den yüzde 6,75'e gerileyerek üç haftanın en düşük seviyesine indi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da 6,41'den yüzde 6,24'e düştü.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, tahvil faizlerinin geçen hafta gelen enflasyon verilerinin ardından düşüş kaydetmesiyle mortgage faizlerinin tüm kredi türlerinde düştüğünü ve bu durumun mortgage başvurularındaki artışı desteklediğini belirtti.

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