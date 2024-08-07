Dolar
33.46
Euro
36.54
Altın
2,402.10
ETH/USDT
2,469.60
BTC/USDT
56,987.00
BIST 100
9,975.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel açıklamalarda bulunuyor Avcılar’da otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor -VTR-
logo
Ekonomi

ABD'de mortgage faizi 15 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,55 ile Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyesine inerken, mortgage başvuruları yüzde 6,9 arttı.

Dilara Zengin Okay  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
ABD'de mortgage faizi 15 ayın en düşük seviyesine geriledi

Washington

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 2 Ağustos ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 6,9'luk artış kaydetti.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 16 arttı.

Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,82'den yüzde 6,55'e indi ve Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,27'den yüzde 6,03'e geriledi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan, geçen hafta mortgage faiz oranlarının genel olarak düştüğünü ve mortgage başvuru hacminin ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Kan, ABD Merkez Bankasından (Fed) gelen "güvercin" mesajların ve zayıf istihdam verilerinin ardından ekonominin beklenenden daha hızlı yavaşlayacağına dair endişelerin artmasıyla mortgage faiz oranının düştüğünü aktardı.

Düşük faiz oranlarının etkisiyle yeniden finansman başvurularının arttığını kaydeden Kan, yeniden finansman başvurularının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 yükseldiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın Germencik'te zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Şırnak'ta terör mağduru 136 aile yeni evlerine kavuştu
Uzmanlar Adana'da meydana gelen depremleri değerlendirdi
Bakan Fidan, Arap Birliği ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile bir araya geldi
Bodrum'a kruvaziyerle 4 bin 630 yolcu geldi

Benzer haberler

ABD'de mortgage faizi 15 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de mortgage faizi 15 ayın en düşük seviyesine geriledi

Küresel piyasalardaki sert düşüşler, Fed'den acil faiz indirimi ihtimalini gündeme getirdi

Resesyon endişesi tahvil faizlerini düşürdü

Fed Başkanı Powell, faiz indiriminin eylülde masada olabileceğinin sinyalini verdi

Fed Başkanı Powell, faiz indiriminin eylülde masada olabileceğinin sinyalini verdi
Fed faiz oranını sabit tuttu

Fed faiz oranını sabit tuttu
Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 18'e yükseltti

Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 18'e yükseltti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet