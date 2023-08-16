Dolar
27.06
Euro
29.57
Altın
1,904.44
ETH/USDT
1,824.50
BTC/USDT
29,138.00
BIST 100
7,681.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'de konut başlangıçları temmuzda beklenenden fazla arttı

ABD'de konut başlangıçları, temmuzda yüzde 3,9 artışla 1 milyon 452 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
ABD'de konut başlangıçları temmuzda beklenenden fazla arttı

New York

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,9 artarak 1 milyon 452 bine çıktı. Beklenenden fazla artış kaydeden konut başlangıçlarının bu dönemde yüzde 2,7 artışla 1 milyon 448 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, haziranda yüzde 11,7 azalışla 1 milyon 398 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, temmuzda yıllık bazda da yüzde 5,9 yükseldi.

İnşaat izinleri beklentilerin altında kaldı

İnşaat izinleri ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 artışla 1 milyon 442 bine çıktı. Piyasa beklentilerinin altında kalan inşaat izinlerinin bu dönemde 1 milyon 463 bin olması öngörülüyordu. İnşaat izinleri, haziranda yüzde 3,7 azalışla 1 milyon 441 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD'de inşaat izinleri, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 13 azaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da "3 gün boyunca dalgalı denize girmeyin" uyarısı
Kadıköy'de taksicilere yönelik denetim yapıldı
Antalya'nın sahillerinde yoğunluk yaşanıyor
Esenler Belediye Başkanı Göksu: İlçede yaklaşık 60 bin konut kentsel dönüşüme girdi
İstanbul'da dron destekli kırmızı ışık ihlali denetimi yapıldı

Benzer haberler

ABD'de konut başlangıçları temmuzda beklenenden fazla arttı

ABD'de konut başlangıçları temmuzda beklenenden fazla arttı

Temmuzda en düşük sıcaklık Kangal'da, en yüksek ise Cizre'de ölçüldü

Bütçe temmuzda 48,6 milyar lira fazla verdi

Tarım ÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 8,03, yıllık yüzde 62,48 arttı

Tarım ÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 8,03, yıllık yüzde 62,48 arttı
Çin'de tüketici fiyatlarındaki düşüş deflasyon endişelerini artırdı

Çin'de tüketici fiyatlarındaki düşüş deflasyon endişelerini artırdı
Temmuzda aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Temmuzda aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet