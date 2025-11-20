Dolar
42.37
Euro
48.98
Altın
4,076.59
ETH/USDT
2,969.70
BTC/USDT
90,653.00
BIST 100
10,959.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'de işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e çıktı

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 119 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e çıktı.

Dilara Zengin Okay  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
ABD'de işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e çıktı

Washington

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul’da gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor
İletişim Başkanı Duran'dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, satın alma gücünde Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi olacak
Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrenci tedavi altına alındı
Bakan Göktaş: Ailesi güçlü olan milletler, en zorlu dönemlerden güçlenerek çıkar

Benzer haberler

ABD'de işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e çıktı

ABD'de işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e çıktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet