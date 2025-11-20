ABD'de işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e çıktı
ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 119 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e çıktı.
Washington
