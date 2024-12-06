ABD'de işsizlik oranı yüzde 4,2'ye çıktı
Washington
ABD'de tarım dışı istihdam kasımda 227 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı.
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