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Ekonomi

ABD'de işsizlik oranı yüzde 4,2'ye çıktı

Dilara Zengin Okay  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
ABD'de işsizlik oranı yüzde 4,2'ye çıktı

Washington

ABD'de tarım dışı istihdam kasımda 227 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den  4,2'ye çıktı.

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