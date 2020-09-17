Euro
8.93
Dolar
7.56
BIST 100
1,105.36
Altın
1,941.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle katıldığı "İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni"nde konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da “Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması Ödül Töreni”ne katılıyor
logo
Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde seyretti

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 33 bin kişi azalarak 860 bine geriledi.

Dilara Zengin   | 17.09.2020
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde seyretti Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Eylül ile biten haftada beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 860 bin oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 12 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 33 bin kişi azalarak 860 bine geriledi.

Beklentinin üzerinde bir seyir izleyen verinin, söz konusu dönemde 850 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 884 binden 893 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 61 bin kişi azalarak 912 bine geriledi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 5 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 916 bin azalarak 12 milyon 628 bine düştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 201 bin 403'e yükseldi
84 yaşındaki anne ile 55 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi
İngiltere'nin kuzeyinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeni kısıtlamalar uygulanacak
Bakan Koca: Kovid-19 aşının güvenilirliği ve dağıtımında DSÖ'ye çok önemli görevler düşmekte
Hacettepe Üniversitesinden Türkiye'deki ilk Kovid-19 aşı denemeleri açıklaması: Türkiye'de 13 bin kişi hedefliyoruz

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 201 bin 403'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 201 bin 403'e yükseldi

ABD'de konut başlangıçları ağustosta beklenenden fazla azaldı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde seyretti

Mossad Başkanı Cohen: Suudi Arabistan da İsrail ile normalleşme yolunda

Mossad Başkanı Cohen: Suudi Arabistan da İsrail ile normalleşme yolunda
ABD’nin İsrail Büyükelçisi Friedman: Abbas’ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Friedman: Abbas’ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz
ABD, 5 Çin vatandaşını 'bilgisayar korsanlığıyla' suçladı

ABD, 5 Çin vatandaşını 'bilgisayar korsanlığıyla' suçladı