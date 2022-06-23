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Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düştü

Ülkede işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 2 bin kişi azaldı.

Dilara Zengin Okay   | 23.06.2022
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düştü

Washington

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Haziran ile biten haftada 229 bine gerileyerek beklenenden az düşüş gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 18 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 229 bine indi.

Düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 227 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 229 binden 231 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 4 bin 500 artarak 223 bin 500 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 11 Haziran ile biten haftada 5 bin kişi artarak 1 milyon 315 bin seviyesine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

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