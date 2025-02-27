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Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 22 Şubat ile biten haftada 242 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi artışla 242 bine yükselirken, geçen yıl aralık ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 222 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 219 binden 220 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 8 bin 500 kişi artarak 224 bine çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 15 Şubat ile biten haftada 5 bin azalışla 1 milyon 862 bine geriledi.

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