ABD'de fabrika siparişleri nisanda beklenenden az arttı
ABD'de fabrika siparişleri, nisanda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.
Washington
ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede fabrika siparişleri nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.
Piyasa beklentilerinin altında artan fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 1,1 yükselmesi öngörülüyordu. Fabrika siparişleri, martta yüzde 0,6 artmıştı.
Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,1 artarken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 0,1 azaldı.
Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.