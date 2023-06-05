Dolar
21.25
Euro
22.76
Altın
1,961.17
ETH/USDT
1,807.40
BTC/USDT
25,644.00
BIST 100
5,372.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'de fabrika siparişleri nisanda beklenenden az arttı

ABD'de fabrika siparişleri, nisanda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

Dilara Zengin Okay  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
ABD'de fabrika siparişleri nisanda beklenenden az arttı

Washington

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Piyasa beklentilerinin altında artan fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 1,1 yükselmesi öngörülüyordu. Fabrika siparişleri, martta yüzde 0,6 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,1 artarken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 0,1 azaldı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
Savunma Sanayii Başkanlığına Haluk Görgün atandı
Haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulması kararı kesinleşti
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi
Şırnak'ta aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu

Benzer haberler

ABD'de fabrika siparişleri nisanda beklenenden az arttı

ABD'de fabrika siparişleri nisanda beklenenden az arttı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet