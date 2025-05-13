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Ekonomi

ABD'de enflasyon nisanda beklentilerin altında arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,3 ile beklentilerin altında arttı.

Dilara Zengin Okay  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
ABD'de enflasyon nisanda beklentilerin altında arttı

Washington

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