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Ekonomi

ABD'de dış ticaret açığı 9 ayın en düşük seviyesinde

Ülkenin ihracatı, temmuzda yüzde 0,2 artışla 259,3 milyar dolara çıkarak rekor tazelerken, ithalatı yüzde 2,9 azalışla 329,9 milyar dolara geriledi.

Dilara Zengin Okay   | 07.09.2022
ABD'de dış ticaret açığı 9 ayın en düşük seviyesinde

Washington

ABD'de dış ticaret açığı, temmuzda aylık bazda yüzde 12,6 azalışla 70,6 milyar dolara inerek 9 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 12,6 azalarak 70,6 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin hafif üzerinde seyreden dış ticaret açığının, bu dönemde 70,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Ekim 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen dış ticaret açığı, haziranda 80,9 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Ülkenin ihracatı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,2 artışla 259,3 milyar dolara çıkarak rekor tazelerken, ithalatı yüzde 2,9 azalarak 329,9 milyar dolara geriledi.

Ticaret açığı Meksika ile arttı, AB ve Çin ile azaldı

ABD'nin Meksika ile arasındaki ticaret açığı bu dönemde artış gösterirken, Avrupa Birliği (AB) ve Çin ile olan ticaret açığı azaldı.

Ülkenin Meksika ile ticaret açığı, temmuzda bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 21 artarak 11,7 milyar dolara çıktı. ABD'nin Meksika'ya ihracatı bu dönemde 27,6 milyar dolara gerilerken, ülkeden yapılan ithalat 39,3 milyar dolara çıktı.

ABD'nin AB ile arasındaki ticaret açığı ise temmuzda yüzde 32 azalarak 11,9 milyar dolara ve Çin ile arasındaki ticaret açığı yüzde 11 azalışla 33 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Vietnam (10 milyar dolar), Kanada (8,7 milyar dolar), Japonya (5,5 milyar dolar), Almanya (5,1 milyar dolar), Tayvan (4,6 milyar dolar), İrlanda (4,2 milyar dolar), Hindistan (3,7 milyar dolar), Güney Kore (3,6 milyar dolar), Malezya (2,9 milyar dolar), İtalya (2,3 milyar dolar), Suudi Arabistan (1,3 milyar dolar), Fransa (800 milyon dolar) ve İsrail (600 milyon dolar) yer aldı.

Analistler, dış ticaret açığında yaşanan keskin daralmanın ticaretin üçüncü çeyrekte gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) katkıda bulunmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti. ​​​​​​​

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