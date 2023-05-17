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Ekonomi

ABD'de bölgesel bankaların hisseleri yükseldi

ABD'li bölgesel bankaların hisseleri, Western Alliance'ın güçlü mevduat artışı bildirmesi sonrası değer kazandı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
ABD'de bölgesel bankaların hisseleri yükseldi

New York

ABD'de 2 ay içinde 3 bankanın iflası sonrasında finansal zorluklar yaşayan bölgesel bankaların hisseleri, gelen haberlerin ardından toparlanırken, yatırımcıların bankacılık krizinde en kötünün geride kaldığına dair beklentileri arttı.

Western Alliance'tan yapılan açıklamada, bankanın mevduatlarının üç ayda 2 milyar dolardan fazla artış gösterdiğini belirtilerek, müşterilerin son aylarda yaşanan iflaslara rağmen, bankanın mali sağlığından emin oldukları öne sürüldü.

Bu gelişmeyle Western Alliance'ın hisseleri, yüzde 10'un üzerinde değer kazanırken, son 2 haftanın kayıpları telafi edildi.

Diğer bölgesel banka hisselerinden PacWest'in yüzde 22, Comerica ile Zions'un yüzde 12 ve KeyCorp'un yüzde 9 artış gösterdi.

ABD'de marttan bu yana 3 banka iflas etti

ABD'de mart başında Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasıyla başlayan sorunlar, bankacılık sektöründe endişelere neden olmuştu.

Mayıs başında First Republic Bank'ın iflası ve bazı bölgesel bankaların maruz kaldığı mevduat kayıpları, bankacılık sektöründeki endişeleri yeniden gündeme getirmiş, bölgesel bankaların hisselerinde keskin düşüşler yaşanmıştı.

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