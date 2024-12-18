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Ekonomi

ABD üçüncü çeyrekte rekor cari açık verdi

ABD'de cari işlemler açığı, yılın üçüncü çeyreğinde 310,9 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
ABD üçüncü çeyrekte rekor cari açık verdi

New York

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 13,1 artışla 310,9 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde rekor seviyeye yükselen cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 286 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'nin cari açığı yılın ikinci çeyreğinde 275 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise üçüncü çeyrekte yüzde 4,2 olarak hesaplanırken, bu değer 2022'nin birinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek oran oldu.

Söz konusu oran, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,7 seviyesindeydi.

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