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Ekonomi

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, İstanbul'a geldi

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla İstanbul'a geldi.

İzzet Taşkıran   | 06.09.2019
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, İstanbul'a geldi

İstanbul

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'u, VIP Salonu'nda bazı ilgililer karşıladı.

Ross, resmi araçla havalimanından ayrıldı.

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