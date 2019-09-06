ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, İstanbul'a geldi
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla İstanbul'a geldi.
İstanbul
Yunanistan'ın başkenti Atina'dan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'u, VIP Salonu'nda bazı ilgililer karşıladı.
Ross, resmi araçla havalimanından ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.