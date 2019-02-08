ABD ile ekonomik iş birliği üçüncü ülkelere taşınacak

TOBB ile ABD Ticaret Odası arasında imzalanan mutabakat zaptıyla, iki ülke iş insanları arasındaki iş birliği üçüncü ülkelerde de devam edecek

ANKARA - DENİZ ÇİÇEK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ABD Ticaret Odası arasında imzalanan mutabakat zaptıyla, iki ülke iş insanlarının iş birliği üçüncü ülkelere taşınacak.

ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy, ABD-Türk Konseyi (ATC) Başkanı General James Logan Jones başkanlığındaki iş insanları heyeti, Ankara'da temaslarda bulundu.

Heyet, temasları kapsamında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Yemekte, Bakan Pekcan'ın şahitliğinde Hisarcıklıoğlu ile Choksy tarafından 2019 yılı Eylem Planı'na ilişkin mutabakat zaptı da imzalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, mutabakat zaptı kapsamında ilişkilerin güçlendirilmesinin desteklenmesi amacıyla önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da iki ülke iş insanları Türkiye ve ABD'de ortak etkinlikler düzenlenecek.

İş birliği kapsamında ABD-Türkiye Ticaret ve Yatırım Araştırması veya sektörel raporlar hazırlanacak.

ABD'den Türkiye'ye ve Türkiye'den ABD'ye iş heyetleri düzenlenecek. Türkiye'de ABD yatırım haftası, ABD'de Türkiye yatırım haftası etkinlikleri yapılacak.

Sağlık, bilgi iletişim teknolojileri, dijital ekonomi, turizm, altyapı ve kadının iş gücüne katılımı konularında ortak çalışmalar yürütülecek. Yürütülen iş birlikleri, üçüncü ülkelere de taşınacak.

Ankara temasları kapsamında TOBB'da düzenlenen Türkiye-ABD Uzay, Havacılık ve Savunma Sektörleri Toplantısı'na katılan heyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bin 800'ün üzerinde Amerikan firmasının Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ve bu firmaların son 16 yılda 10 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım yaptığını ve yapmaya devam ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar seviyesinde seyretmesinin kabul edilemeyeceğini, hedefin 75 milyar dolar olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la da görüşen heyet, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve diğer yetkililerle de ayrı ayrı bir araya geldi.

Albayrak, heyetle görüşmesine ilişkin olarak Twitter hesabından, "Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacmini ve işbirliğini artırmak için kendilerinden beklentilerimizi aktardık." mesajını paylaştı.