Dolar
19.97
Euro
21.42
Altın
1,946.69
ETH/USDT
1,832.50
BTC/USDT
26,732.00
BIST 100
4,580.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD Hazinesi'nin nakit seviyesi 2017'den bu yana en düşük seviyede

ABD Hazinesi'nin nakit seviyesi, borç limiti müzakereleri devam ederken 38,8 milyar dolarla 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Dilara Zengin Okay  | 26.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
ABD Hazinesi'nin nakit seviyesi 2017'den bu yana en düşük seviyede

Washington

ABD Hazine Bakanlığı, hazinenin nakit dengesine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ABD Hazinesi'nin nakit seviyesi, perşembe günü itibarıyla 38,8 milyar dolara geriledi. Bu oran, bir önceki gün 49,5 milyar dolar seviyesindeydi.

Goldman Sachs da 19 Mayıs'ta ABD Hazine Bakanlığının nakit seviyesinin 8-9 Haziran'da 30 milyar doların altına düşeceği tahmininde bulunmuştu. Bu durumun federal hükümetin yükümlülükleri yerine getirme kapasitesini olumsuz etkileyebileceği belirtilmişti.

Hazine, borç limiti artırılmazsa 5 Haziran itibarıyla nakit sıkıntısı çekebilir

ABD, 19 Ocak'ta 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış ve ABD Hazinesi limiti aşmamak için olağanüstü önlemler almaya başlamıştı.

Hazine Bakanlığı, söz konusu olağanüstü önlemlerin haziran başında tükenebileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye bugün gönderdiği mektupta, mevcut verilere dayanarak Kongrenin borç limitini, 5 Haziran'a kadar yükseltmemesi veya askıya almaması durumunda Hazine'nin yükümlülüklerini yerine getirmek için kaynaklarının yetersiz kalacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Söz konusu tarihin yaklaşmasına rağmen Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında bütçe limitinin artırılmasına yönelik müzakerelerde ilerleme kaydedilse de henüz bir anlaşmaya varılamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
12 şehirde 24 yeni idare mahkemesi kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
"Rejimin kontrol ettiği yerlere de Suriyelileri göndermek istiyoruz"
Bitlis'in Mutki ilçesinde sel, köy yolları ve altyapılarda hasara neden oldu
Konya'da etkili olan sağanak yüzünden bazı işyerlerini su bastı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 912 bini aştı

Benzer haberler

ABD Hazinesi'nin nakit seviyesi 2017'den bu yana en düşük seviyede

ABD Hazinesi'nin nakit seviyesi 2017'den bu yana en düşük seviyede

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet