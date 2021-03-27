Euro
9.55
Dolar
8.10
BIST 100
1,382.15
Altın
1,732.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD Hazinesinden Sudan'a 1,15 milyar dolarlık finansman desteği

ABD Hazine Bakanlığı, Sudan'ın Dünya Bankasına borçlarını kapatmasına yardımcı olmak amacıyla yaklaşık 1,15 milyar dolarlık köprü finansmanı sağlandığını duyurdu.

Dilara Zengin   | 27.03.2021
ABD Hazinesinden Sudan'a 1,15 milyar dolarlık finansman desteği

Washington

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sudan'ın geçiş hükümetinin ekonomik istikrarı yeniden tesis etmeye, ülkenin borçlarının hafifletilmesini sağlamaya ve vatandaşların ekonomik beklentilerini iyileştirmeye yardımcı olacak reformları takdir edildi.

Açıklamada, Sudan'ın kaydettiği ilerleme karşısında Hazine Bakanlığının ülkenin Dünya Bankasına olan borçlarını kapamasına yardım etmek için 1,15 milyar dolarlık köprü finansmanı sağlandığı aktarıldı.

Söz konusu finansmanın ABD vergi mükelleflerine hiçbir maliyeti bulunmadığı belirtilen açıklamada, bunun Sudan'ın uluslararası toplumla ilişkilerini normalleştirmede önemli bir adım olduğu, Ağır Borç Yükü Altındaki Yoksul Ülkeler Girişimi kapsamındaki borçların hafifletilmesine yönelik çabaları hızlandıracağı ve Sudan halkının yararına sürdürülebilir, uzun vadeli ekonomik büyüme için zemin hazırlayacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Bu, Sudan'ı oldukça ihtiyaç duyulan borçların hafifletmesine bir adım daha yaklaştıracak ve uluslararası finans topluluğuna yeniden entegre olmasına yardımcı olacak bir eylem." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Sudan'ın 30 yıl sonra Dünya Bankası'na olan borçlarını kapattığı ve bu durumun Uluslararası Kalkınma Birliğinin yaklaşık 2 milyar dolarlık hibesine erişiminin önünü açtığı aktarıldı.

ABD ve Sudan, 6 Ocak'ta, Sudan'ın Dünya Bankası’na olan 1 milyar doların üzerindeki borcunu kapatmak için köprü finansmanı sağlanması amacıyla bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 41 bin 869 Kovid-19 vakası tespit edildi
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 500'den fazla kişi öldü
KKTC'de son 24 saatte 26 Kovid-19 vakası görüldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Çin Hastalık Kontrol Merkezi yetkilisi Fıng, Kovid-19'un laboratuvardan sızdırıldığı ihtimalinin olmadığını belirtti

Benzer haberler

ABD Hazinesinden Sudan'a 1,15 milyar dolarlık finansman desteği

ABD Hazinesinden Sudan'a 1,15 milyar dolarlık finansman desteği

Sudan Ticaret Bakanı Ali Cidu Adem: Türkiye, Sudan'ın Avrupa'ya açılan kapısı olabilir

BM: Sudan ve Etiyopya sınırındaki tartışmalı bölgede Eritre birlikleri de var

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı '1989 darbesi' davası 28 Mart'ta yapılacak

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı '1989 darbesi' davası 28 Mart'ta yapılacak
Sudan: Etiyopya'nın Hedasi Barajı için dörtlü ara buluculuğa itiraz edebileceği güçlü argümanları yok

Sudan: Etiyopya'nın Hedasi Barajı için dörtlü ara buluculuğa itiraz edebileceği güçlü argümanları yok
Mısır: Etiyopya’nın Hedasi Barajı'yla ilgili kullandığı 'egemenlik dili' üzüntü verici

Mısır: Etiyopya’nın Hedasi Barajı'yla ilgili kullandığı 'egemenlik dili' üzüntü verici