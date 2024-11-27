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Ekonomi

ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 büyüdü

ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 ile tahminlere paralel büyüdü.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 büyüdü

New York

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,8 arttı.

Geçen ay yayımlanan öncü verilerde de ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 2,8 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülke ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,4, ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüme performansı göstermişti.

ABD ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat, federal hükümet harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlardaki yükseliş etkili oldu.

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