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Ekonomi

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 2,6 büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,6 ile beklenenden fazla büyüdü.

Dilara Zengin Okay   | 27.10.2022
ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 2,6 büyüdü

Washington

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,6 arttı. Beklenenden fazla toparlanma gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 2,4 büyümesi öngörülüyordu.

Ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde gösterdiği yüzde 1,6'lık daralmanın ardından ikinci çeyrekte de yüzde 0,6 küçülerek teknik olarak resesyona girmişti.

ABD ekonomisindeki büyümede; ihracat, tüketici harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar, federal hükümet harcamaları ile eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki artışlar etkili oldu. Aynı dönemde konut sabit yatırımlar ve özel stok yatırımlarında ise azalış kaydedildi. İthalat da bu dönemde azaldı.

Yılın üçüncü çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 4,2'lik yükseliş kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyrekte de yüzde 7,3 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamaları hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 4,5 artarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

Analistler, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte ticaret açığındaki düşüşün devam etmesiyle beklentilerin üzerinde toparlanma gösterdiğini ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarının tüketici harcamalarını frenlediğini belirtti.

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