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Ekonomi

ABD bütçesi şubatta 262 milyar dolar açık verdi

Ülkede 2023 mali yılının beşinci ayı olan şubat itibarıyla toplam bütçe açığı 723 milyar dolar hesaplandı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
ABD bütçesi şubatta 262 milyar dolar açık verdi

New York

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, şubatta gelirlerin düşmesi ve harcamaların artmasıyla 262 milyar dolar oldu.

ABD Hazine Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2022'de başlayan ve 30 Eylül 2023'te sona erecek 2023 mali yılının beşinci ayında, federal hükümetin bütçe açığı 262 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 217 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığında geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 21 artış gerçekleşti.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 256 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 10 azalarak 262 milyar dolara gerilerken, harcamaları yüzde 4 artışla 525 milyar dolara çıktı.

Ülkede 2023 mali yılının beşinci ayı olan şubat itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 52 artışla 723 milyar dolar oldu.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 476 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 5 ayındaki harcamalar, bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 2,5 trilyon dolara çıkarken, gelirler yaklaşık yüzde 4 azalışla 1,7 trilyon dolar oldu.

ABD'nin bütçe açığı, 2022 mali yılında Kovid-19 salgınına yönelik harcamaların azalmasının etkisiyle yüzde 50 azalarak 1,4 trilyon dolara gerilemişti.

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