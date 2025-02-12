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Ekonomi

ABD bütçesi ocakta 129 milyar dolar açık verdi

Ülkede 2025 mali yılının dördüncü ayı olan ocak itibarıyla toplam bütçe açığı 840 milyar dolara ulaştı.

Dilara Zengin Okay  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
ABD bütçesi ocakta 129 milyar dolar açık verdi

Washington

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık 6 katına çıkarak 129 milyar dolara yükseldi.

ABD Hazine Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek olan 2025 mali yılının dördüncü ayında federal hükümetin bütçe açığı 129 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yıl ocakta 22 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, 88,1 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, ocakta yaklaşık yüzde 8 artarak 513 milyar dolara, harcamaları ise yaklaşık yüzde 29 artışla 642 milyar dolara yükseldi.

4 aylık bütçe açığında yüzde 58'lik artış

Ülkede 2025 mali yılının dördüncü ayı olan ocak itibarıyla toplam bütçe açığı ise önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 58 artarak 840 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu açık, önceki yılın aynı döneminde 532 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 4 ayında gelirler önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 1 artarak 1,6 trilyon dolara çıkarken, harcamalar yüzde 15 artışla 2,4 trilyon dolara ulaştı.

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