Dolar
17.12
Euro
18.01
Altın
1,871.35
ETH/USDT
1,675.10
BTC/USDT
29,166.00
BIST 100
2,543.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD bütçesi mayısta 66 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına oranla yaklaşık yüzde 50 azalarak 66 milyar dolar oldu.

Dilara Zengin Okay   | 10.06.2022
ABD bütçesi mayısta 66 milyar dolar açık verdi

Washington

ABD Hazine Bakanlığının, mayıs ayına ilişkin bütçe dengesi raporuna göre, mayısta federal hükümetin bütçe açığı 66 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 132 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin mayısta 120 milyar dolar açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 azalarak 389 milyar dolara gerilerken, harcamaları yaklaşık yüzde 24 azalarak 455 milyar dolara indi.

Ülkede 2022 mali yılının 8. ayı olan mayıs itibarıyla toplam bütçe açığı 426 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 2 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk sekiz ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 19 azalarak 3,8 trilyon dolara gerilerken, gelirler yaklaşık yüzde 31 artışla 3,4 trilyon dolara çıktı.

ABD'nin bütçe açığı, 2021 mali yılında toplam 2,8 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı ve federal hükümet Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'deki 3,1 trilyon dolarlık açığın ardından ikinci en büyük bütçe açığını vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'30Altı İklim Zirvesi' iklim gönüllüsü gençleri İstanbul'da buluşturdu
Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
THY uçakları emniyet denetlemelerinden başarıyla çıktı
Erzincan'da selin 3 kilometre sürüklediği kamyonet hurdaya döndü

Benzer haberler

ABD bütçesi mayısta 66 milyar dolar açık verdi

ABD bütçesi mayısta 66 milyar dolar açık verdi