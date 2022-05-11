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Ekonomi

ABD Başkanı Biden: Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek

ABD Başkanı Joe Biden, nisan ayında yıllık enflasyonun ılımlı seyretmesinin umutlandırıcı olmasına rağmen enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu ifade etti.

Dilara Zengin Okay   | 11.05.2022
ABD Başkanı Biden: Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek

Washington

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayı enflasyon verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enflasyonun ülke genelinde aileler için bir zorluk olduğunu vurgulayan Biden, enflasyonu düşürmenin en önemli ekonomik önceliği olduğunu yineledi.

Biden, "Nisan ayında yıllık enflasyonun ılımlı seyretmesi umutlandırıcı olsa da enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğu bir gerçek." ifadesini kullandı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelede birincil rolüne işaret eden Biden, şunları kaydetti:

"Fed'in bağımsızlığına asla müdahale etmeyecek olsam da güçlü bir ekonomi ile iş gücü piyasası inşa ettiğimize inanıyorum ve Başkan Powell'ın geçen hafta bu güce yönelik bir numaralı tehdidin enflasyon olduğuna dair söylediklerine katılıyorum. Fed'in bunu göz önünde bulundurarak işini yapacağından eminim."

Biden, salgın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaşın neden olduğu fiyat artışıyla ilgili küresel tedarik zinciri sorunlarına karşı mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

Yıllık enflasyon nisanda yavaşlama gösterirken, martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

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